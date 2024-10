Limbiate: i cani guida dei Lions fanno passeggiate dimostrative in piazza Duomo a Milano

Una giornata per celebrare gli angeli a 4 zampe. Mercoledì 16 ottobre, in occasione della Giornata nazionale del cane guida, in piazza Duomo a Milano, precisamente nell’area Carminati, dalle 10 alle 17, si potrà prendere parte ad un evento pubblico per celebrare il più prezioso tra gli amici a quattro zampe. L’iniziativa, promossa dall’Uici Ets Aps (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) in collaborazione con il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, è un’occasione per riflettere sull’importanza dei cani guida, veri e propri “occhi di chi vive nel buio”. Durante la giornata è prevista una passeggiata dimostrativa da parte dei possessori di cani guida che sfileranno lungo il percorso San Babila – piazza Duomo. Il punto di ritrovo per i possessori di cani guida che volessero unirsi alla passeggiata è stato fissato alle 9.45 sotto i portici sul lato destro dell’inizio di corso Vittorio Emanuele partendo da San Babila. Si terranno esibizioni dimostrative di addestramento rispettivamente al mattino (alle 11.30 e al pomeriggio alle 15.30). Prevista distribuzione di materiale informativo e l’incontro con famiglie, operatori e rappresentanti istituzionali.

Limbiate: i cani guida dei Lions e la raccolta fondi

L’invito è a unirsi per conoscere da vicino il lavoro straordinario dei cani guida e sostenere i diritti dei cittadini non vedenti e ipovedenti. Insieme, si può fare la differenza. Intanto, sino al 20 ottobre continua la raccolta fondi “due occhi per chi non vede” in collaborazione con Arcaplanet. Chi si reca nei pet store del Gruppo può fare una donazione di importo libero in cassa: basta anche solo 1euro per sostenere i cani guida.

Il centro cani guida di Limbiate è un punto di riferimento nazionale: in Brianza si allevano e addestrano i cuccioli che poi verranno assegnati gratuitamente per aumentare l’autonomia delle persone non vedenti.