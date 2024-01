Limbiate: il podio del contest delle vetrine di Natale, premiazione in Comune

Sono stati ricevuti in municipio mercoledì 17 gennaio dall’assessore al commercio di Limbiate, Cinzia Galli, i vincitori del contest promosso dal Comune insieme al Duc (Distretto Urbano del Commercio) per far conoscere le attività della città e consentire ai cittadini di votare la vetrina più suggestiva del periodo natalizio. Col patrocinio di Regione Lombardia il contest dal titolo “Limbiate ti voglio bella! Iniziamo dal Natale“, i commercianti avevano caricato le foto delle loro vetrine nelle pagine dedicate al concorso del Duc e del Comune.

Limbiate: il podio del contest delle vetrine di Natale, «migliaia di interazioni»

Un’idea divertente che ha raccolto tantissimi like e che ha acceso ancora di più il senso di comunità. «Abbiamo ricevuto migliaia di interazioni ed i cittadini hanno partecipato con grande spirito, così come i commercianti che hanno aderito mettendo in mostra le loro vetrine natalizie – commenta l’assessore Galli – è stato un bel gioco ed un’opportunità per le attività della città che si sono fatte conoscere anche al di fuori».

Comune di Limbiate premiazione vetrine di Natale

Limbiate: il podio del contest delle vetrine di Natale, vince Roberto Esperto su Fabio Sclabas e Giovanni Frontauria

Le votazioni online erano partite il 7 dicembre 2023 e c’è stato tempo fino all’Epifania per votare. Tra addobbi, schiaccianoci, lucine, Babbo Natale e colori, non è stato facile scegliere la preferita, ma alla fine a ricevere più voti è stata l’attività di Roberto Esperto, progettista grafico e da 8 anni a Limbiate come titolare di ER Studios (3.221 voti). Al secondo posto, Fabio Sclabas della pasticceria Piave con 3.052 voti e al terzo posto Giovanni Frontauria di “Petit Bistrot” con 2.306 voti. Ad ognuno di loro è andata la targa del Comune di Limbiate.