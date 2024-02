Limbiate ha ricordato Luca Attanasio nel terzo anniversario della morte: «Tu sei un seme di grano che continua a germogliare»

«Caro Luca, la tanta gente che è qui oggi è la testimonianza di quanto ti vogliamo ancora bene. Tu sei un seme di grano, un seme che continua a germogliare, che continuerà a dare frutti, ora e sempre. Per tutto quello che hai fatto e per tutto quello che ci hai dato non ti dimenticheremo mai, ciao».

Limbiate ha ricordato Luca Attanasio nel terzo anniversario della morte: la cerimonia al cimitero maggiore

Le parole di Salvatore Attanasio pronunciate di fronte al monumento funebre ha commosso i numerosi presenti intervenuti alla cerimonia di commemorazione al cimitero maggiore di Limbiate. Giovedì 22 febbraio, nel terzo anniversario dell’uccisione dell’ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere che gli faceva da scorta, Vittorio Jacovacci e dall’autista del Programma Alimentare mondiale Mustapha Milambo, in un agguato in Congo, la città di Limbiate si è fermata per rendere omaggio al suo amato concittadino.

Una folla di persone si è unita in preghiera a don Valerio Brambilla, alle istituzioni, ai famigliari e agli amici di Luca Attanasio. Il sindaco Antonio Romeo, assessori e consiglieri comunali di Limbiate, sindaci dei Comuni della zona, il presidente della provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, rappresentanti di Rete Limbiate e di varie associazioni della zona, autorità militari, amici e parenti del diplomatico hanno pregato nel ricordo di Luca Attanasio.

Don Valerio ha letto un passo di una lettera del dicembre 2000 che il giovane Attanasio scrisse a se stesso durante un ritiro di Avvento intitolata “Il cristiano si sente” nella quale emergono le parole di amore verso gli altri e per il bene della collettività.

Limbiate ha ricordato Luca Attanasio nel terzo anniversario della morte: il video della commemorazione

Limbiate ha ricordato Luca Attanasio nel terzo anniversario della morte: “Un pensiero per Luca”

L’ambasciatore è stato ricordato poche ore più tardi sul sagrato della chiesa San Giorgio Martire con “Un pensiero per Luca” a cura del Gruppo Sportivo Oratorio San Giorgio, e nella santa messa celebrata dal Cardinale Francesco Coccopalmerio.

Limbiate ha ricordato Luca Attanasio nel terzo anniversario della morte: domenica 25 febbraio la premiazione del concorso artistico

Domenica 25 febbraio, alle 16.30, in Villa Mella, si terrà la premiazione del concorso artistico a tema “Luca … uno di noi”, promosso da circolo Acli Limbiate, Artisti… in corso e Rete Limbiate.

«Ricordiamo il suo coraggio, il suo altruismo e il suo amore per la patria con profonda gratitudine; che il suo esempio continui a illuminare il cammino di coloro che lavorano per un mondo migliore, e che la sua memoria rimanga sempre viva nei nostri cuori», il messaggio del sindaco Antonio Romeo e dell’amministrazione comunale di Limbiate per Luca Attanasio.