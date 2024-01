Giornata Internazionale dell’Educazione: alunni di una scuola dell’infanzia di Limbiate fanno visita al sindaco Antonio Romeo in un’occasione dedicata a celebrare l’importanza dell’istruzione per la costruzione di un futuro migliore per tutti. In municipio, mercoledì 24 gennaio, insieme ai bambini della scuola Munari, accompagnati dalle loro insegnanti, il sindaco e lo staff del primo cittadino di Limbiate hanno mostrato ai futuri cittadini di domani alcuni dei diritti fondamentali, in un percorso costruito all’interno del palazzo su misura per loro.

Limbiate: bambini dell’asilo dal sindaco per la Giornata dell’Educazione, tour in municipio e incontro con Antonio Romeo

Una scoperta affascinante che ha consentito ai piccoli di conoscere passo dopo passo i vari ambiti dell’amministrazione comunale. Al termine del tour in municipio i bambini hanno incontrato il sindaco in persona.

«L’educazione è il diritto di ogni persona, indipendentemente da età, sesso, etnia, religione o condizione sociale. È un diritto fondamentale che consente a ciascuno di sviluppare le proprie capacità, di accedere a opportunità di lavoro e di partecipare alla vita sociale e politica» questo uno dei messaggi rivolti ai bambini e ai docenti dall’amministratore comunale.

In questa giornata, l’istituzione comunale ha voluto dedicare anche un pensiero a coloro che lavorano per garantire a tutti un’istruzione di qualità. La Giornata dell’Educazione si celebra il 24 gennaio ed è proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare il ruolo cruciale dell’istruzione e degli insegnanti nella crescita delle giovani generazioni.