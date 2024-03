Limbiate: anche don Bruno al Villaggio Giovi, pomeriggio per percorrere 50 anni di storia

Il racconto di una comunità in cambiamento e al Villaggio Giovi di Limbiate torna don Bruno Maggioni che regala una delle sue performance canore. Domenica dal sapore nostalgico, ma intrisa per lo più di sentimenti di amicizia, quella che il 3 marzo ha contraddistinto un’occasione speciale di confronto e dialogo, tra ricordi ed aneddoti, promossa dall’associazione anziani Villaggio Giovi e Ute (Università Tre Età) di Limbiate con il patrocinio del Comune.

Limbiate: anche don Bruno al Villaggio Giovi, evento “Da case sparse a… Città”

“Da case sparse a…Città di Limbiate”, questo il titolo del pomeriggio andato in scena nell’auditorium della scuola primaria di via Cartesio, durante il quale è stata raccontata la storia di Limbiate attraverso le immagini raccolte negli ultimi 50 anni dal fotografo cittadino Michelangelo Salerno ed il racconto dello storico Gianfranco Gariboldi. Presente il sindaco Antonio Romeo e, sempre tra gli ospiti e relatori dell’incontro, non è mancato lo speciale ritorno in città di don Bruno Maggioni, parroco di Villaggio Giovi di Limbiate tra il 2007 e il 2015.

Limbiate: anche don Bruno al Villaggio Giovi, l’abbraccio della gente e l’immancabile coro sui Ricchi e Poveri

L’abbraccio della gente (l’auditorium domenica era gremito) è stato speciale, i limbiatesi hanno accolto il sacerdote con lunghi applausi. E nel corso del pomeriggio ravvivato anche da musiche, è arrivata l’esibizione canora dell’ex parroco, una di quelle che nel passato portò don Bruno alla ribalta delle cronache nazionali facendolo conoscere al grande pubblico e consentendogli di raggiungere le case degli italiani attraverso la partecipazione a talk e programmi televisivi. Il prete ha infatti intonato con la sua proverbiale simpatia uno dei grandi successi dei Ricchi e Poveri facendo cantare i limbiatesi presenti, sindaco compreso.

Per il Villaggio Giovi di Limbiate quello di domenica 3 marzo è stato un pomeriggio ben riuscito che attraverso le foto e gli aneddoti raccontati dagli ospiti intervenuti e dal pubblico, ha regalato un viaggio attraverso la storia di una comunità che è cambiata nel tempo. Villaggio Giovi si è trasformato, modificato conservando però una autenticità che oggi fa i conti con nuove esigenze e necessità con un spirito di antica tradizione.