Libri: Tamaro e Carrisi a Sovico per il festival Voci della Storia

Il festival storico letterario “Voci della Storia” di Seregno compie 10 anni e insieme alla libreria “Un mondo di libri” di Seregno (che spegne 30 candeline) sbarca a Sovico per una serata evento ad ingresso libero. Venerdì 17 novembre, al “Nuovo Cinema Sovico” di via Baracca, dalle 20.30 il pubblico potrà incontrare Susanna Tamaro e Donato Carrisi.

Due giganti della letteratura saranno in sala per presentare i loro libri: due storie che hanno come protagoniste delle madri.

Tamaro e Carrisi a Sovico: i nuovi libri e le loro storie

Annunciato come il nuovo “Va’ dove ti porta il cuore”, il nuovo romanzo di Susanna Tamaro, s’intitola “Il vento soffia dove vuole”. Una madre decide di raccontare la storia della sua vita e lo fa scrivendo tre lettere speciali. La prima è indirizzata ad Alisha, la figlia adottiva proveniente dall’India, che dopo aver affrontato una lunga e complessa ricerca di identità, ha scoperto nella spiritualità una preziosa prospettiva per il futuro. La seconda è per Ginevra, la figlia naturale concepita proprio mentre si compiva l’atto dell’adozione, la quale è insoddisfatta delle condizioni economiche attuali della famiglia e desidera riavere il prestigio nobiliare del passato. La terza è destinata a Davide, il marito, un medico che ha dovuto attraversare una terribile crisi.

“L’educazione delle farfalle” è invece il titolo dell’avvincente libro di Donato Carrisi nel quale il destino si rivela crudele nei confronti di Serena che mai avrebbe pensato di identificarsi nella parola “madre”. Aurora, la figlia, si trova in Svizzera, nell’esclusivo chalet in cui lei e altre bambine alloggiano da una settimana, alternando giochi a lezioni di sci. È l’ultima sera prima del rientro a Milano. Lo chalet prenderà fuoco, le tutor salveranno undici bambine su dodici: Aurora è la sola dispersa.