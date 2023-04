L'”Happy walking family”a Seregno per le mamme in dolce attesa

“Happy walking family” , è il titolo del progetto organizzato dalle ostetriche del punto nascita dell’ospedale Papa Pio XI di Desio e dei consultori territoriali di Asst Brianza. L’inizio è previsto per sabato 6 maggio a Seregno, dalle 10 alle 13 al parco “2 giugno” alla Porada a Seregno con ingresso da via Colombo.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie e in particolare alle donne in gravidanza. L’obiettivo è promuovere tematiche come la nutrizione, l’attività sportiva, i corretti stili di vita in gravidanza. Il ritrovo è nei pressi del “Green park bar”. L’area ospiterà anche un serie di stand informativi sul progetto. Per maggiori informazioni, dettagli e prenotarsi occorre telefonare al numero 0362-38.32.24 dalle 15.30 alle 19. Al termine dell’evento sarà possibile ritirare un kit per la festa della mamma.