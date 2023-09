Lesmo: ufficio postale chiuso per ristrutturazione da quasi tre mesi

È ancora chiusa la posta di Lesmo dopo quasi 90 giorni di lavori di ristrutturazione e in paese cresce il malcontento. In origine lo sportello di via Manzoni sarebbe dovuto tornare in funzione per metà agosto, mentre ora sulla porta d’ingresso chiusa l’ultimo avviso parla di un possibile 28 settembre per la riapertura.

Lesmo: ufficio postale chiuso, ipotesi di riapertura a fine settembre

Per poter usufruire dei servizi postali i lesmesi sono invitati a recarsi all’ufficio postale di Arcore in via Gilera, soprattutto per il ritiro della pensione. Mentre per il servizio Postamat i clienti hanno a disposizione anche lo sportello di Correzzana.

Qualche lesmese ha già affermato che alcune bollette le dovrà pagare necessariamente oltre la scadenza non potendo usufruire dell’ufficio postale in centro al paese ormai da quasi tre mesi.