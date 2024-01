Lesmo: travolto un pedone, finisce in ospedale in codice giallo

Investito un pedone finisce in ospedale in codice giallo. Martedì mattina 16 gennaio poco prima delle 8 un uomo di 72 anni è stato travolto da un furgone in via Modigliani a Peregallo di Lesmo, mentre attraversava la strada. Immediati sono scattati i soccorsi che sono giunti sul posto con un’ambulanza e un’auto medica addirittura in codice rosso. Fortunatamente però le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto e il 72enne è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Lesmo: travolto un pedone e la dinamica

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale per i rilievi di rito. Secondo una prima ricostruzione degli agenti: il pedone residente in paese stava attraversando la strada, quando un furgone guidato da un 22enne di Briosco l’ha centrato provenendo da via Maggi in direzione Arcore, svoltando proprio a sinistra in via Modigliani.