Sono cominciati i lavori di riqualificazione della palestra di via Caduti per la Patria a Peregallo di Lesmo. “Rifacciamo la pavimentazione e i rivestimenti seguendo quelle che sono le norme – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mistò –.Abbiamo stanziato circa 100mila euro per questo intervento ed abbiamo rimosso tutta la vecchia copertra che era stata messa dalla Dream Volley e che a stata attaccata al pavimento sottostante”.

Lesmo rifà il look alla palestra di Peregallo e la tribuna coi seggiolini

L’intervento non finisce qui perché la tribuna ad oggi composta da gradoni sarà dotata di un’ottantina di seggiolini. La palestra poi dovrebbe essere messa a bando per assegnare l’utilizzo alle società sportive interessate all’utilizzo per i propri atleti. Tra i progetti dell’amministrazione di Lesmo Amica c’è anche quello di riqualificare anche la palestra consortile di via Donna Rosa annessa alla scuola media Don Milani.