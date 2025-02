Lesmo, Neri Marcoré in visita al Filo d’Oro: l’incontro con volontari e utenti

La sua tourné ha fatto tappa a Monza ed è stata l’occasione per far visita agli ospiti del Centro Residenziale di Lesmo della Fondazione Lega del Filo d’Oro, di cui è testimonial e sostenitore. Neri Marcorè, in scena nel fine settimana con la Buona Novella al Manzoni, è stato accolto con grande entusiasmo dal personale, da alcuni utenti con i loro familiari, dai volontari, dai Responsabili del Centro e dal presidente e dal direttore generale.

Lesmo, Neri Marcoré in visita al Filo d’Oro: «Lo ringraziamo di cuore»

Durante la visita ha conosciuto Francesca Donnarumma, membro del Comitato delle persone sordocieche e dall’autunno del 2023 dipendente della Fondazione, Paola Marega, ospite residenziale, che gli ha scritto e consegnato un biglietto insieme ad un quadretto realizzato per l’occasione nel corso di attività laboratoriali dall’utente Franco Rotella. L’attore ha potuto incontrare anche un folto gruppo di persone riunite al Centro per il corso di formazione base dei nuovi volontari.

«Siamo molto felici di aver accolto la visita di Neri Marcorè al Centro Residenziale di Lesmo e ci tengo a ringraziarlo di cuore, a nome di tutta la Fondazione, per l’affetto e la forte vicinanza che ci dimostra – dichiara Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d’Oro – Neri è da oltre dieci anni testimonial della Fondazione al fianco di Arbore e ci fa molto piacere che abbia potuto vedere da vicino anche un Centro fuori dalle Marche, sede del Centro Nazionale».

Lesmo, Neri Marcoré in visita al Filo d’Oro: attivo dal 2004, i numeri

Il Centro Socio Sanitario Residenziale di Lesmo è stato avviato nel 2004, offre servizi educativo-riabilitativi, sanitari e assistenziali a giovani e adulti con sordocecità e pluridisabilità psicosensoriale. Per ogni ospite vengono formulati progetti educativo – riabilitativi personalizzati per il raggiungimento della maggiore autonomia personale e una migliore qualità di vita. Nel 2024 ha seguito 51 utenti erogando 16.894 giornate effettive di prestazione. Il Servizio Territoriale è stato di riferimento per 116 utenti.