Lesmo: Medica Etica effettua screening senologici al Filo d’Oro

Una giornata di screening senologico alle utenti della Lega del Filo d’Oro di Lesmo. Un esame eseguito direttamente nel centro di via Alla Stazione grazie alla collaborazione nata tra la Lega e Medica Etica ossia il poliambulatorio di Seregno fondato dall’associazione Cancro Primo Aiuto.

“Per noi questa convenzione – ha raccontato il direttore della sede lesmese della Lega Andrea Bosi – è importantissima perché ci permette di poter sottoporre i nostri ospiti a visite ed esami in tempi rapidi e molto spesso qui nella nostra struttura evitando spostamenti gli utenti che magari hanno più difficoltà”.

Lesmo: Medica Etica e il rapporto con la Lega del Filo d’Oro

Così martedì 19 marzo la dottoressa Elena Mascheroni e il dottor Giovanni Ciuffo hanno sottoposto al test diverse donne che risiedono nel centro proprio per un’operazione di prevenzione. Tra l’altro Medica Etica su territorio brianzolo ha eseguito anche centinaia e centinaia di esami di densitometria ossea alle donne e lo screening del Psa per gli uomini.

La Lega del Filo d’Oro può contare così su prestazioni mediche di livello grazie a questo progetto di Cancro Prima Aiuto per la propria sede lesmese che conta 48 utenti, 44 educatori, fisioterapisti, infermieri, medici e un centinaio di volontari che hanno fatto crescere questa realtà aperta nel novembre 2004 perfettamente integrata con il territorio.