Lesmo: l’ufficio postale chiude per lavori di ristrutturazione per due mesi

Chiude per quasi due mesi l’ufficio postale di via Manzoni a Lesmo per lavori di ristrutturazione. La saracinesca degli sportelli sarà abbassata dal 22 giugno al 17 agosto per permettere agli operai di completare la riqualificazione.

Lesmo: l’ufficio postale chiude e bisogna spostarsi ad Arcore

Per il servizio pensioni e la corrispondenza in giacenza i clienti possono rivolgersi all’ufficio postale di via Gilera ad Arcore dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di poste.it. Anche nel 2015 c’erano stati interventi di manutenzione alla struttura sempre nel corso dell’estate, ma con tempi molto più brevi.