Lesmo: Los Tefes Hermanos si mettono ai fornelli nel nome di Mauro Terenghi

Tornano Los Tefes Hermanos ai fornelli per una cena benefica in ricordo dell’amico Mauro Terenghi scomparso prematuramente nel maggio 2021. L‘evento conviviale che sarà accompagnato dalla musica di “Quello del terzo piano” e da una collezione di maglia da calcio vintage si terrà sabato 9 settembre dalle 19 all’oratorio San Giuseppe di Lesmo.

Lesmo: Los Tefes Hermanos e il volontario Mauro Terenghi

La manifestazione è organizzata dalla comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana e dall’associazione Amici del Masciocco, dove Terenghi per tutti Tefe era un instancabile volontario. Per avere posto alla cena si può prenotare entro il 6 settembre al 3333709075 o al 3495290904 per assaggiare la pasta all’Amatriciana o alla Gricia, salamelle e arrosticini.