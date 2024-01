Lesmo inaugura la nuova sede delle associazioni

Inaugurazione ufficiale per la nuova sede delle associazioni e dei medici di Lesmo. Domenica mattina 7 gennaio l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Montorio ha idealmente tagliato il nastro dei locali di via Manzoni concessi in comodato d’uso dalla Bcc Brianza e Laghi che ha presenziato all’evento con il suo presidente Giovanni Pontiggia e alcuni consiglieri del cda.

Lesmo inaugura la nuova sede e il grazie di Montorio

«Dobbiamo ringraziare l’assessore Sara Dossola che ha seguito in prima persona tutta la questione e le associazioni per l’impegno che ci avete messo nel riadattarvi in questi locali concessi dalla banca – ha detto il sindaco Montorio -. Vi faccio un applauso e questo momento coincide con la festa del nostro Tricolore». I sodalizi che si sono trasferiti dall’ex scuola elementare di piazza Dante in via Manzoni o che comunque hanno risposto al bando aperto dal Comune per assegnare gli spazi sono: Associazione ProMusica, Music Ensemble Ezio Bosso, Aicra, Anpi, Eos, Aido, Avis di Lesmo e Camparada, Elohi, Music Art e Cronoteca. A breve dovrebbe traslocare anche il centro anziani proveniente dalla sede di via Morganti. Inoltre hanno preso servizio negli studi medici il dottore di base Matteo Manzin e la pediatra Elena Colombo.

Lesmo inaugura la nuova sede e la meraviglia di Pontiggia

«Questa è una meraviglia perché avete saputo riconvertire una struttura come questa in una realtà di carattere sociale – ha aggiunto Pontiggia-. C’è una volontà reciproca della banca e del Comune di fare delle nostre istituzioni una trasmissione di impegno sociale. Abbiamo messo un mattone per il legame stretto tra Lesmo e Alzate»