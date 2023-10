Lesmo: Gregato lascia il consiglio e arriva Colombo

Cambio della guardia in consiglio comunale tra la minoranza a Lesmo. La leghista Paola Gregato ha rassegnato le dimissioni poiché entrerà a far parte del consiglio delle Pari Opportunità di Regione Lombardia.

Lesmo: Gregato lascia e va in Regione

Paola Gregato

«Ringrazio il mio partito che mi ha dato la possibilità di fare questa nuova esperienza – ha detto l’ex assessore ai Servizi Sociali -, ma rimarrò comunque sempre attiva nel mio gruppo per il bene di Lesmo anche se non sarò più presente in aula dopo 26 anni di fila». Al suo posto il primo dei non eletti della lista Si può Fare Marco Desiderati sindaco ovvero Carlo Colombo membro storico di Forza Italia con alle spalle una lunga esperienza amministrativa sia come consigliere che assessore al Bilancio. Un ritorno per chi ha rivestito anche il ruolo di vicesindaco negli anni di governo del centrodestra a Lesmo nella prima decade del 2000