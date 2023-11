Lesmo: forse riapre l’ufficio postale dopo la ristrutturazione

Forse è la volta buona. A metà della prossima settimana (tra il 6 e l’11 novembre) dovrebbe riaprire l’ufficio postale di via Manzoni a Lesmo. Ad annunciarlo è proprio Poste Italiane, che ha ammesso che i ritardi nella riattivazione dello sportello sono riconducibili ai tempi lunghi nella fornitura dei materiali.

Lesmo: forse riapre l’ufficio postale e i tempi raddoppiati

D’altronde i locali hanno avuto bisogno di un’importante ristrutturazione interna, anche se i tempi preventivati sono stati disattesi anzi si può dire addirittura raddoppiati. Inizialmente infatti il cantiere cominciato a metà giugno si sarebbe dovuto concludere a metà agosto e invece è stato rimandato praticamente alla prima decade di novembre. Quasi cinque mesi in cui per gli utenti è stato molto complicato per non dire impossibile usufruire dei diversi servizi. La maggior difficoltà soprattutto per gli anziani non certo abili a utilizzare le diverse app o l’home banking per effettuare delle operazioni e se tutto ciò non bastasse per ritirare la pensione sono stati costretti a recarsi alle poste di via Gilera ad Arcore. Per i correntisti che volevano prelevare del denaro , l’unica soluzione era eventualmente recarsi al punto Atm di Correzzana, se non fare affidamento sempre ad Arcore.