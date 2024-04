Lesmo: fissata la data dei funerali di Marzio Magni, era stato trovato senza vita in casa

Sono in programma lunedì 22 aprile alle 15 nella chiesa di Lesmo i funerali di Marzio Magni. Il 36enne era stato trovato domenica 7 aprile senza vita in casa ad Arcore(dove risiedeva da poco) probabilmente cadendo da una scala.

Lesmo: fissata la data e l’ultimo saluto

A rinvenire il corpo del ragazzo erano stati i vicini di casa, che hanno dato subito l’allarme. Magni era un analista di laboratorio in un’azienda chimica di Vimodrone e aveva anche una grande passione per la musica . La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità dove il giovane era cresciuto frequentando le scuole e l’oratorio che gli avevano coniato il nomignolo affettuoso di Marzietto. Magni lascia il papà Pierluigi e i fratelli Angelo e Simone oltre a tanti amici che l’hanno potuto conoscere e stimare