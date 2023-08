Lesmo e Pedemontana tornano a parlare dell’opera

Riprende il dialogo tra Pedemontana e il Comune di Lesmo. Mercoledì 9 agosto nella sede di Pedemontana, il sindaco Francesco Montorio con una delegazione della amministrazione, ha incontrato Sabato Fusco, direttore generale di Apl, insieme ad alcuni tra i suoi più stretti collaboratori. L’incontro dovrebbe essere il primo di una serie di confronti per verificare e concordare le migliori soluzioni praticabili nell’ambito della realizzazione della infrastruttura. Il prossimo dovrebbe tenersi entro la fine del mese di agosto.

Lesmo e Pedemontana con lo sguardo per il bene comune

“Tutte le nostre azioni sono sempre motivate dalla ricerca di soluzioni favorevoli per il benessere dei concittadini. Siamo quindi lieti che sia ripreso un dialogo che auspichiamo concreto e foriero di soluzioni all’insegna del Bene Comune” ha dichiarato il primo cittadino. Un vertice tra le parti che si è tenuto dopo il respingimento del ricorso presentato al Tar proprio dal Comune contro la proroga dell’utilità pubblica stabilita da Cal. Le vie legali per ora sono state messe in secondo piano dalla giunta di Lesmo Amica, che spera attraverso il dialogo di poter “fare il bene dei nostri cittadini e del territorio”. Sono ancora da approfondire diversi temi tra le parti come le opere di mitigazione e anche i flussi di traffico che interesseranno l’infrastruttura.