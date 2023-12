Lesmo e Casatenovo piangono Fabrizio Pirovano, morto a 40 anni

Un malore improvviso si è portato via Fabrizio Pirovano. Il 40enne residente a Casatenovo e conosciuto anche a Lesmo, dove aveva molti amici, si è sentito male domenica mattina 3 dicembre nella sua casa condivisa con i genitori. Immediati sono scattati i soccorsi con un’eliambulanza, un’auto medica e un’ambulanza per provare a salvarlo, ma nonostante la corsa all’ospedale di Merate Pirovano è spirato pochi minuti dopo essere giunto in pronto soccorso. Nelle prossime ore il suo corpo sarà sottoposto all‘autopsia per stabilire le cause del decesso.

Lesmo e Casatenovo e un malore improvviso

Pirovano aveva frequentato le scuole e l’oratorio di Lesmo per molti anni ed era soprannominato Frizzy. Con la sua simpatia riusciva a entrare in sintonia con molte persone e tra le sue passioni c’erano il calcio e il Milan.