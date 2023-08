Lesmo è ancora senza gas dopo due giorni

Manca ancora il gas in alcune abitazioni di Gerno e Peregallo. Dopo due giorni di lavori dei tecnici di Italgas a Lesmo il guasto provocato da un fulmine nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto la situazione è ancora bloccata. A dare la notizia è stata direttamente l‘amministrazione comunale nella serata di martedì 29 agosto.

Lesmo è ancora senza gas e le parole del Comune

“Stanno lavorando da due giorni, oggi supportati anche dalla Protezione Civile, ma per poter ripristinare la completa fornitura occorre però una totale sicurezza – ha fatto sapere il Comune – .La particolarità del danno non ha consentito una corretta previsione sui tempi dei lavori che, al momento, si possono prevedere per la tarda mattinata di mercoledì 30″. Intanto qualche cittadino senza gas sta pensando di trasferirsi in albergo per non fare la doccia fredda.