Lesmo-Camparada: gli ex pazienti della dottoressa Brambilla vanno a Correzzana, ma la soluzione non convince

I pazienti della dottoressa Mariacarla Brambilla di Lesmo e Camparada da qualche settimana in pensione si trasferiscono almeno fino al 2 settembre al centro polifunzionale di Correzzana e la soluzione non convince. Ad occuparsi degli oltre mille assistiti di Brambilla è stata selezionata la dottoressa Eleni Sysoviti con accesso libero: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19 e il martedì e il giovedì dalle 17 alle 20. Lo stesso medico è contattabile per urgenze e da pazienti affetti da CoviD-19 al numero 351.9931528 dalle ore 08:00 alle ore 09:00 tutti i giorni (dal lunedì al venerdì). Gli assistiti potranno rivolgere richieste di prescrizioni farmaci anche all’indirizzo e-mail dedicato: dottoressasysoviti@gmail.com.

Lesmo-Camparada: gli ex pazienti

C’è però un problema gestionale degli spazi del centro polivalente di via Da Vinci ovvero il sovraffollamento dei pazienti nella sala d’attesa visto che sono diversi i medici che fanno visite ai propri assistiti. Inoltre molti pazienti lesmesi e camparadesi soprattutto anziani vorrebbero che questo tipo di servizio venisse erogato nel proprio paese e non nel Comune limitrofo. Le amministrazioni locali ci stanno pensando, ma oltre a reperire gli spazi per un ambulatorio è necessaria anche la volontà dei medici di base.