Lentate sul Seveso: inaugurata la Casa di comunità negli spazi dell’ex mutua

Taglio del nastro a Lentate sul Seveso per la Casa di Comunità di via Garibaldi 37, nell’edificio dell’ex mutua recuperato e riqualificato con un investimento di 1 milione e mezzo di euro. È l’ultima nata tra quelle afferenti ad Asst Brianza e si aggiunge alle Case di Comunità di Vimercate, Giussano, Lissone, Cesano Maderno, Limbiate, Monza e Brugherio.

In totale, per un territorio di 52 Comuni e 850mila abitanti, sono previste 17 case di comunità, 3 ospedali di comunità (quello di Giussano è già stato avviato) e 8 COT, Centrali Operative Territoriali.

Lentate sul Seveso: chi era presente all’inaugurazione

Presenti all’inaugurazione il sindaco Laura Ferrari, il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Federico Romani, i consigliere regionali Alessandro Corbetta (Lega), Jacopo Dozio (Lombardia Ideale), Fabrizio Figini (Forza Italia) e Gigi Ponti (PD), i vertici di Asst Brianza con Marco Trivelli e Guido Grignaffini.

Casa di comunità Lentate sul Seveso

Lentate sul Seveso: i servizi della nuova Casa di comunità

La nuova struttura di Lentate è composta da Sportello accoglienza-CUP, Punto Unico di Accesso (PUA), Ambulatorio infermieristico, Servizi di Medicina Specialistica e Diagnostica Ambulatoriale, nell’area diabetologica e pneumologica, attualmente in via di integrazione.

«Il valore principale delle Case di Comunità che abbiamo aperto, compresa naturalmente anche quella che abbiano avviato oggi, a Lentate – sottolinea Guido Grignaffini, direttore Socio Sanitario di Asst Brianza – risiede nell’integrazione dei professionisti della salute e dell’offerta socio sanitaria di tutta l’area della Brianza che afferisce alla nostra Asst (medici di medicina generale e specialisti ospedalieri, infermieri di famiglia, assistenti sociali, psicologi). L’obiettivo è dare una risposta a trecentosessanta gradi e a tutto tondo ai bisogni delle persone, soprattutto ai soggetti più fragili e ai malati cronici; una risposta all’altezza della domanda e delle aspettative di salute dei cittadini sul territorio».

Lentate sul Seveso: come funziona, gli orari e dove serve l’appuntamento

Al Cup si possono anche prenotare visite specialistiche e svolgere le procedure per la scelta e la revoca del medico di famiglia. L’accesso è libero da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 16. Per le informazioni sono disponibili un numero telefonico (0362984844), che risponde dalle 13.30 alle 15.30, e un indirizzo e-mail (front-office-cdc.lentate@asst-brianza.it).

Al Punto Unico di Accesso viene fatta invece una prima valutazione del bisogno di salute dell’utente, sono supportati i cittadini che vivono in situazioni di fragilità nell’attivazione dei servizi sociosanitari; vengono raccolte richieste per l’Assistenza Domiciliare Integrata e la protesica. Anche l’accesso al Pua è libero: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 13.30 alle 16. Per le informazioni il recapito telefonico è 0362984845 e l’indirizzo elettronico è pua.lentate@asst-brianza.it.

Nell’ambulatorio Infermieristico, l’Infermiere di Famiglia e di Comunità assiste le persone e i caregiver che necessitano di interventi infermieristici di tipo tecnico e di educazione alla salute. Il tutto in collaborazione con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta. Si può accedere al servizio con una prenotazione allo Sportello Accoglienza-CUP, con l’impegnativa del medico curante. L’ambulatorio è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.30 alle 16 e il martedì e giovedì dalle 10 alle 12.30. Il numero di telefono è 0362984847, mentre l’e-mail è amb.ifclentate@asst-brianza.it.

Per i Servizi di Medicina Specialistica e Diagnostica Ambulatorial l’accesso è con prenotazione allo sportello accoglienza-CUP con l’impegnativa del medico di base.

Prenotazioni di visite ed esami sono possibili anche al numero verde 800638638 (da rete fissa) e 02999599 (da rete mobile lo, da lunedì a sabato dalle 8 alle 20); dalla piattaforma regionale prenotasalute.regione.lombardia.it e alle farmacie del territorio aderenti.

Lentate sul Seveso: ci sono anche punto prelievi e consultorio

Alla Casa di Comunità di Lentate sono attivi anche il Punto Prelievi, con accesso libero e impegnativa (da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 9.30) e il Consultorio Familiare con accesso libero (lunedì dalle 14 alle 16; martedì dalle 10 alle 12; venerdì dalle 9 alle 12). Per informazioni il recapito telefonico del Consultorio è 0362984829; l’indirizzo elettronico è consultorio.lentate@asst-brianza.it.

Lentate sul Seveso: la Casa di comunità è «la cinghia di trasmissione tra cittadino e ospedale»

«Si tratta di un importante punto di riferimento qualificato e specializzato per i residenti di Lentate sul Seveso e di altri Comuni dell’area delle Groane – ha commentato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – è la ‘cinghia di trasmissione’ che collega il cittadino e l’ospedale. Con la riforma sanitaria abbiamo migliorato l’assetto organizzativo del sistema sanitario e sociosanitario, rendendo la sanità più vicina e più accessibile. La Lombardia vanta primati importanti sul piano nazionale nella medicina e nella sanità, con centri all’avanguardia non solo sul fronte della ricerca e delle terapie. Ma non dobbiamo mai dimenticare che dietro a una malattia c’è sempre e prima di tutto una persona. Dietro ai progetti e ai budget c’è sempre un nome e un cognome con la sua storia, il suo dolore, le sue speranze. Lo sanno bene i nostri medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno mettono nel loro lavoro cuore, impegno ed energie. Sono loro il ‘motore’ della sanità lombarda».

«Nei prossimi mesi verranno aperte anche a Macherio, Nova Milanese e Besana in Brianza, proseguendo così la messa a terra della legge di potenziamento della sanità territoriale – ha detto il leghista Alessandro Corbetta – Queste realtà stanno diventando un punto di riferimento sempre più centrale e fondamentale per tutta la cittadinanza brianzola, con tanti servizi facilmente accessibili e vicini al territorio».