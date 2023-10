Le spoglie di San Gerardo sono arrivate all’ospedale di Monza

È arrivata verso mezzogiorno di sabato 28 ottobre, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, l’urna con le spoglie di san Gerardo in via Pergolesi, a Monza.

Le spoglie di San Gerardo e l’accoglienza dei vertici del nosocomio

Ad attendere il sacro deposito davanti alla Palazzina accoglienza dell’ospedale San Gerardo c’erano i vertici della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori, il neoeletto senatore Adriano Galliani, il parroco della parrocchia dell’ospedale, don Massimo Gaio parroco di San Gerardo al corpo, e poi il cardinale Angelo Scola, relatore di una conferenza che si è tenuta proprio in ospedale in mattinata.E poi molti fedeli, medici, infermieri, volontari dell’ospedale, famigliari dei degenti che hanno voluto assistere all’arrivo, per la prima volta tra le mura dell’ospedale, dell’urna con le spoglie del santo monzese. Dopo un breve momento di preghiera davanti all’ingresso l’urna, scortata da agenti della Polizia di Stato, è stata portata nella chiesa, al piano terra del settore A dell’ospedale. Qui ad assistere alla benedizione c’era anche il sindaco di Monza, Paolo Pilotto.

Le spoglie di San Gerardo e gli appuntamenti con l’urna

Il corpo del compatrono di Monza resterà nella parrocchia dell’ospedale fino a domenica 29 ottobre, esposto alla preghiera e alla devozione di chi vorrà sostare davanti alle spoglie. Tanti i momenti pensati per accompagnare i fedeli, i pazienti, i famigliari e il personale nella meditazione. Sabato 28 ottobre, alle 15.30 e alle 17.30, verranno celebrate le messe al termine della quali sarà impartita la benedizione con la reliquia. La chiesa resterà poi aperta ai fedeli fino alle 20.

Domenica 29 ottobre la chiesa dell’ospedale San Gerardo reterà aperta ininterrottamente dalle 6.30 alle 20 per accogliere chi vorrà sostare in preghiera davanti a san Gerardo. Alle 9.30 e alle 16 è prevista la celebrazione delle messe festive, che si concluderanno con la benedizione con la reliquia del santo.

Terminata l’esposizione al pubblico negli spazi dell’ospedale l’urna resterà poi ancora al San Gerardo per nuove indagini scientifiche e cliniche, prima di far rientro alla parrocchia San Gerardo.