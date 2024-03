Le scuole elementari di Desio e Veduggio a Palazzo Pirelli per il consiglio regionale

Gli studenti delle classi quinte, sezioni A e B, della scuola primaria “Segantini” di Veduggio con Colzano e del Collegio “Di Rosa” di Desio sono stati ospiti a Palazzo Pirelli, per una visita didattica al Consiglio regionale della Lombardia.

Le scuole elementari di Desio e Veduggio a Palazzo Pirelli: i docenti e l’incontro in aula consiliare

Erano accompagnati dai docenti Ida Molteni, Maria Stella Viganò, Ilaria Cinquemani, Laura Sironi per la scuola Segantini e da Marta Bonalumi, Lucia Trocino e suor Lucia Boroni per il “De Rosa”. I giovani studenti sono stati ricevuti in Aula consiliare dal presidente Federico Romani e qui hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali per conoscere i compiti e il funzionamento dell’Assemblea legislativa, con particolare attenzione ai passaggi relativi alla elezione e alla composizione della Giunta.

Le scuole elementari di Desio e Veduggio a Palazzo Pirelli: il voto elettronico e le proposte per le fasce più deboli e contro lo spreco in mensa

Hanno anche sperimentato il voto elettronico, discusso e approvato alcune proposte, tra cui il sostegno alle fasce più deboli e la lotta allo spreco alimentare nella mensa scolastica.

Le scuole elementari di Desio e Veduggio a Palazzo Pirelli: «Le visite sono un investimento sul futuro»

«In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha dichiarato Romani – Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza. Un’esperienza che auspico faccia crescere nei giovani la consapevolezza e la curiosità verso le esigenze del mondo che li circonda e magari anche l’interesse a farsene carico».

Le scuole elementari di Desio e Veduggio a Palazzo Pirelli: il 26° piano

Ad assistere alla seduta speciale anche il sindaco del Comune di Veduggio con Colzano Luigi Dittonghi e l’assessore al Bilancio Elisabetta Roncalli. All’incontro è intervenuto anche il capogruppo brianzolo della Lega, Alessandro Corbetta.

Al termine gli studenti hanno visitato il 26esimo piano di Palazzo Pirelli. Da lì i giovani ospiti hanno potuto spaziare con lo sguardo sulla città e conoscere la storia e il significato architettonico e culturale del grattacielo di Gio Ponti, sede dell’Assemblea legislativa della Lombardia.