Le emozioni in mostra alla Casa di Comunità a Giussano

Una mostra sulle emozioni è impaginata nella casa di Comunità di GIussano Disegni, illustrazioni, pensieri: tutti organizzati e assemblati in poster e pannelli affissi nell’atrio della Casa di Comunità di Giussano. Una piccola grande mostra sulle emozioni, realizzata e allestita da ragazze e ragazzi compresi in una fascia di età che va dagli 8 agli 11 anni, in carico al servizio di psicologia di Comunità di Asst Brianza, diretto da Luisa Meroni.

Le emozioni in mostra dei ragazzi del centro psicologico

“Ragazzi che hanno difficoltà di apprendimento che sono stati interessati e coinvolti, quest’anno, in percorsi terapeutici a sostegno dell’autoefficacia, dell’autostima, dell’autoefficienza”, ha raccontato la psicologa dell’Asst. I lavori esposti sono il risultato di questi percorsi: “testimoniano la consapevolezza circa le capacità e le abilità acquisite. Insomma, nei lavori, i ragazzi confermano di aver capito e compreso – ha aggiunto Luisa Meroni– di essere in grado e capaci di fare, capaci di tenere a bada le propria difficoltà”.La mostra rimarrà esposta per tutto il periodo natalizio