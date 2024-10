La partenza dell’ennesimo medico di famiglia da Lazzate costringe le autorità a prendere nuove iniziative per garantire la copertura sanitaria a migliaia di cittadini. Dal 20 ottobre Doroteo Panaro si trasferirà e, per sopperire all’assenza, l’amministrazione comunale ha concordato con Ats l’apertura a Lazzate di un Ambulatorio medico temporaneo come quello in funzione già da diversi mesi a Ceriano Laghetto. L’apertura è prevista da lunedì 21 in largo Martiri delle foibe 8, nella sede Avis.

Lazzate: apre l’ambulatorio temporaneo per chi è rimasto senza medico di base, «la soluzione più naturale»

«Devo innanzitutto ringraziare il dottor Panaro per la correttezza dimostrata nei confronti dell’Amministrazione comunale ma direi soprattutto di tutta la cittadinanza lazzatese, visto che non era obbligato a comunicarci la cessazione del servizio e a condividere con noi in anticipo questa notizia, ma d’altro canto è stato importantissimo saperlo in anticipo e utile per guadagnare tempo prezioso per individuare proprio tempestivamente una soluzione».

Una soluzione a cui peraltro l’amministrazione comunale aveva già iniziato a lavorare a seguito della cessazione per pensionamento della dottoressa Luppino, che aveva molti pazienti anche a Lazzate, oltre che a Misinto. «Purtroppo, la soluzione più naturale, ovvero quella di assegnare i posti vacanti ad altri medici di medicina generale, è in questo periodo la più difficile da attuare per la cronica carenza di medici. Con l’Amt a Lazzate sicuramente vengono

ridotti i disagi per i nostri cittadini», spiega il sindaco Andrea Monti.

Lazzate: apre l’ambulatorio temporaneo per chi è rimasto senza medico di base, come accedere

Dell’apertura della nuova struttura sanitaria sono stati informati da Asst anche i sindaci di Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto. L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato di Asst Brianza 039 6657199 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16, oppure scrivendo una mail a amt.cerianolazzate@asst-brianza.it.