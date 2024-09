Tre nuovi medici di famiglia a Lissone nell’ambulatorio di via Carducci

Ci sono ottime notizie per i cittadini di Lissone dal punto di vista dell’assistenza sanitaria: in settimana hanno iniziato a esercitare la loro attività in città tre medici di medicina generale, quelli che tutti chiamiamo medici di famiglia. Sono Marta Stracuzzi, Luca Pellegrini e Lester Alvarez Gutierrez. Lo comunica direttamente la Ats Brianza precisando che tutti e tre sono inseriti nell’elenco dei medici del territorio a cui possono fare riferimento i pazienti lissonesi.

Tre nuovi medici di base a Lissone: come è possibile sceglierli

Hanno tutti e tre l’ambulatorio in via Carducci (gli orari di apertura sono sul sito di Ats Brianza), per sceglierne uno è possibile utilizzare diverse modalità. La prima è costituita dallo Sportello istanze attraverso il sito di Ats Brianza. La seconda possibilità è data dal numero verde 800638638. I più tecnologici possono farlo utilizzando il fascicolo sanitario elettronico, mentre chi pensa di essere in difficoltà con questi strumenti può sempre rivolgersi a una delle farmacie abilitate al servizio di scelta o revoca del medico.

Tre nuovi medici a Lissone, intervento tempestivo della Ats

Per Lissone l’arrivo dei tre medici è una notizia molto positiva. Qui, a differenza di quanto accade altrove, non c’erano lunghe code di pazienti rimasti senza un punto di riferimento. La Ats era intervenuta con grande tempestività introducendo la figura dei medici provvisori, ai quali è tato possibile affidarsi per diversi mesi. Era comunque un passo avanti rispetto agli ambulatori medici temporanei, dove il cittadino ogni volta è seguito da un dottore diverso. La stessa Ats aveva poi fatto sapere che, attraverso un concorso, avrebbe provveduto ad assegnare i posti in via definitiva. L’arrivo dei tre medici, pertanto, ora porta stabilità.