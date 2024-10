Nova Milanese: c’è il nuovo medico di base, chiude l’ambulatorio temporaneo

Un nuovo medico a Nova Milanese, chiude l’Ambulatorio Temporaneo. È il dottore Marco Rovelli e ha preso servizio martedì 1 ottobre. Un nuovo arrivo molto importante che è andato a colmare il posto vacante che si era venuto a creare alla fine del mese di maggio quando la dottoressa Deborah Esther Ruiu si è trasferita a Besana Brianza. Il dottor Marco Rovelli è iscritto all’ordine dei medici dal 2009, nei primi anni di servizio ha prestato attività nel servizio dipendenze, alcol e tabagismo in particolare.

Nova Milanese: c’è il nuovo medico di base, il dottor Marco Rovelli riceve in via Brodolini

Il dottor Rovelli riceverà nell’ambulatorio di via Brodolini, già sede della dottoressa Ruiu. Un arrivo importante per i tanti novesi rimasti senza dottore. Il nuovo medico potrà prenderne in carico mille.

Ma allo stesso tempo, le dottoresse Romeo e Bevilacqua, possono aumentare il numero dei loro assistiti di quattrocento unità arrivando ad un massimale che non superi i 1500 pazienti. Diverse le modalità attraverso cui scegliere il medico, attraverso il Fascicolo Sanitario di Regione Lombardia oppure attraverso la piattaforma Sioc.

Rovelli riceve i pazienti nei giorni di lunedì (15-18), martedì, giovedì e venerdì al mattino dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 16 alle 19. Dopo quattro mesi di attesa, tutti i cittadini di Nova che erano ancora senza medico, possono tirare un sospiro di sollievo. Alla luce dell’arrivo del nuovo medico, l’Ambulatorio Medico Temporaneo di Nova Milanese cesserà l’attività da lunedì 7 ottobre.

Nova Milanese: c’è il nuovo medico di base, ottobre mese di prevenzione contro l’influenza

Ottobre all’insegna della cura della persona e della salute, quindi, lo scorso week-end alla nel cortile della Casa delle arti e dei mestieri si è svolta la campagna di screening e prevenzione del tumore al seno nelle donne dai 35 ai 45 anni grazie al supporto della clinica mobile WelfareCare. Ma ottobre è anche il mese della vaccinazione antiinfluenzale che prende il via proprio in questi giorni. Per tutti gli insegnanti per esempio, la Regione Lombardia mette a disposizione le giornata di domenica 6 ottobre all’Ospedale di Desio, previa prenotazione.

I medici Arosio, Bevilacqua, Fabbrica, Magnani, Pelgatta e Romeo hanno fissato la data della vaccinazione per i loro pazienti nella giornata del 26 ottobre, nella palestra della scuola primari “A.Frank” di via Novati.

«Procederemo solo ed esclusivamente con l’antiinfleunzale – ha precisato il dottore Davide Fabbrica – ogni medico darà comunicazione ai propri pazienti del turno di accesso. Previsti, come gli altri anni, degli scaglioni di arrivi suddivisi per la lettera del cognome».

Gli altri medici dovrebbero procede nella giornata del 19 ottobre. Nella stessa giornata si procederà anche con la vaccinazione pediatrica ospitata nella sala consiliare di via Zara. «Nei prossimi anni, vorremmo procedere ad una destagionalizzazione delle vaccinazioni grazie al supporto della Casa di Comunità di via Giussani che potrà procedere a vaccinazioni nel corso di tutto l’anno».