Lavori di manutenzione: chiusure temporanee lungo le Tangenziali Est e Nord

La società Milano Serravalle – Milano Tangenziali annuncia per la prossima settimana alcune chiusure temporanee, serali e notturne, “per lavori di manutenzione alla segnaletica orizzontale e manufatti” anche lungo le Tangenziali Nord ed Est che interessano la Brianza. Ecco l’elenco diramato dalla spa:

Milano Serravalle, le chiusure temporanee sulla Tangenziale Est

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale , dalle 22 di lunedì 25 settembre alle 5 di martedì 26 settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Mecenate (km 2+594) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo C.A.M.M. (km 3+084) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Mecenate e Ponte Lambro (km 2+594) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo S.P.415 Paullo (km 1+370) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle 22 di martedì 26 Settembre alle 4 di mercoledì 27 Settembre, la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per MI-Rogoredo e San Donato (Km 0+390) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico al successivo svincolo San Donato Milanese dell’Autostrada A1. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Rogoredo (Km 0+390) per carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale attraverso il raccordo R6 (vecchio tracciato A1).

Per lavori di manutenzione manufatti, verrà effettuata la seguente chiusura:

– Dalle 21 di giovedì 28 settembre alle 6 di venerdì 29 settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.P.208 Carugate (km 17+708) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo precedente S.P.113 Cernusco sul Naviglio (Km 15+760) o in alternativa al successivo S.P.13 Agrate (21+040).

Manutenzione segnaletica: le chiusure temporanee sulla Tangenziale Nord

Per la manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22 alle 24, lunedì 25 e martedì 26 Settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826) per carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.36 Cinisello Balsamo Sud (km 6+374).

– Dalle 23 di lunedì 25 settembre alle 2 di mercoledì 27 Settembre, esclusivamente in pari orario notturno per (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo Sesto San Giovanni Nord/Monza Centro (km 5+281).

– Da mezzanotte alle 4 di martedì 26 e mercoledì 27 Settembre verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.36 Milano V.le Zara e Monza-Lecco (km 6+374) da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.P. 151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 36 Milano V.le Zara (km 6+374) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle 2 alle 6 di martedì 26 e mercoledì 27 settembre verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.36 Milano V.le Zara e Monza-Lecco (km 6+374) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cinisello Balsamo Robecco (km 5+826) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.36 Milano V.le Zara e Monza-Lecco (km 6+374) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo S.P.151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922) per il successivo ingresso in carreggiata sud.

– Dalle 22 di martedì 26 settembre alle 1 di giovedì 28 settembre, esclusivamente in pari orario notturno per (2) notti consecutive, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 (km 3+630) in uscita per Venezia da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione allo svincolo Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord (km 5+281) per la successiva uscita da carreggiata sud.

– Da mezzanotte alle 4 di mercoledì 27 e giovedì 28 Settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 (km 4+500) in uscita per Torino e Monza Sant’Alessandro da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione allo svincolo Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord (km 5+281).

– Dalle 2 alle 6 di mercoledì 27 e giovedì 28 Settembre verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A52-A4 (km 4+500) in uscita per Venezia da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cinisello Balsamo Sud/Milano V.le Zara (km 6+374).