Lavori alla stazione di Monza, modifiche alla circolazione dei treni dal 29 aprile all’1 maggio

Subirà modifiche, dal 29 aprile al 1° maggio, per lavori di potenziamento infrastrutturale della stazione di Monza, il servizio delle linee S7 Milano-Molteno-Lecco, S8 Milano-Carnate-Lecco, S9 Saronno-Seregno-Albairate, S11 Milano-Como-Chiasso, Milano-Bergamo via Carnate, Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e il collegamento TILO RE80 Milano Centrale-Chiasso-Lugano-Locarno.

Lavori alla stazione di Monza, proposti itinerari alternativi ai passeggeri

Ai passeggeri saranno proposti itinerari alternativi utilizzando il titolo di viaggio del percorso originale: da Seregno, Carnate, Villasanta saranno attivi bus sostitutivi per il collegamento con Sesto San Giovanni. Da Sesto San Giovanni verso Milano i viaggiatori potranno utilizzare le corse della linea S9 in direzione Milano Greco Pirelli, Lambrate, Forlanini, Porta Romana, Tibaldi, Romolo, San Cristoforo, e della linea S11 verso Milano Greco Pirelli e Porta Garibaldi, che circoleranno regolarmente da e per Sesto San Giovanni, dove è presente la linea metropolitana M1, che lunedì 1° maggio sarà aperta fino alle ore 19.

Potranno, inoltre, subire variazioni gli orari dei bus per il traffico stradale, sul sito trenord.it e sull’app sono disponibili le modiche al servizio e di seguito i dettagli relativi.

Lavori alla stazione di Monza, le modifiche previste e bus sostitutivi

Le linee di Lecco S7 e S8 viaggeranno regolarmente fra Lecco e Villasanta e fra Villasanta e Sesto S. Giovanni circoleranno bus sostitutivi; fra Lecco e Carnate Usmate circoleranno regolarmente i treni, mentre tra Carnate e Sesto S. Giovanni sarà attivato un servizio di bus sostitutivi che effettueranno fermata ad Arcore e Monza. La linea Sondrio/Tirano viaggerà regolarmente fino a Sondrio/Tirano e Lecco, da Lecco devierà il percorso e raggiungerà Bergamo. La linea per Bergamo sarà invariata fra Bergamo e Carnate Usmate, per arrivare a Sesto S. Giovanni saranno aggiunti dei bus sostitutivi. La linea S9 per Saronno – Seregno – Albairate subirà variazioni solo nel tratto Sesto S. Giovanni e Seregno con dei bus sostitutivi che fermeranno a Desio, Lissone e Monza. La linea Como/Chiasso sarà attiva regolarmente nei tre giorni, solo fra Seregno e Sesto S. Giovanni sarà attivato un servizio bus sostitutivo. Infine per la linea Locarno/Lugano la deviazione che raggiungerà Milano Porta Garibaldi garantirà un itinerario diretto tra Milano e la Svizzera.