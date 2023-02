Lavoratori irregolari nel locale brianzolo, sanzioni per oltre 40mila euro

Quattro lavoratori irregolari e la mancata formazione del personale “in materia igienico sanitaria“, è costata oltre 40mila euro in sanzioni al titolare di un locale di Carnate. E’ quanto emerso da controlli effettuati – “a seguito di alcune lamentele da parte della piccola comunità brianzola” – dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro e da quelli del Nucleo anti sofisticazione, entrambi provenienti da Milano, nella serata di sabato 18 febbraio, verifiche effettuate insieme ai militari del Comando Compagnia di Vimercate. Una dozzina di donne e uomini dell’Arma sono stati impegnati dalle 22 fino a tarda notte.

Controlli del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas nel lopcale brianzolo

Effettuato l’accesso nel locale sono state identificare una cinquantina di persona tra avventori e dipendenti: il personale del NIL ha rilevano la presenza di: “quattro lavoratori irregolari “lavoro in nero”, elevando sanzioni per un totale di oltre 40mila euro” dicono dall’Arma, mentre quello del NAS ha evidenziato la mancata formazione del personale in materia igienico sanitaria comminando una sanzione di 1000 euro con relativa segnalazione alla competente ATS.