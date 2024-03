L’Autodromo di Monza assume tre operai specializzati a tempo indeterminato

Tre opportunità di lavoro all’Autodromo Nazionale di Monza: pubblicato da SIAS SpA – Autodromo Nazionale Monza, società in house dell’Automobile Club d’Italia, un “avviso pubblico di selezione” con scadenza il 31 marzo per l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio edile specializzato e due operai specializzati manutenzione di impianti elettrici, elettrotecnici ed elettromeccanici. I candidati: “possono presentare domanda, a pena di esclusione, per uno solo dei profili per i quali la selezione è stata attivata”.

L’autodromo di Monza assume: previste prove a test, teorico-pratiche

La selezione avverrà dopo “prove a test e prove teorico-pratiche” che “attribuiranno un punteggio che verrà sommato a quello determinato dal possesso di titoli di merito” specifica ancora Sias.

Una specifica Commissione provvederà alla redazione di una graduatoria che avrà validità per un anno. Al termine della prova a test, i candidati ammessi alla graduatoria finale svolgeranno un colloquio individuale conoscitivo.