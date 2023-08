L’appello: cerca la volontaria Cri che l’ha soccorsa al super dopo un malore

Ha accusato un malore in un supermercato di Lissone ed è stata soccorsa da una volontaria della Croce Rossa che casualmente stava facendo la spesa proprio lì. Ora che sta bene, la donna vuole ritrovare colei che l’ha aiutata con tanta premura per ringraziarla e ha lanciato per questo anche un appello social affinché la ricerca sul web possa accelerare il lieto fine.

Cerca la volontaria Cri che l’ha soccorsa al super dopo un malore: tutto è successo il 3 luglio

Nella serata di giovedì 3 luglio, Sara M., si trovava all’interno del supermercato Lidl di Lissone, era in compagnia dal padre quando si è sentita male.

«Sto cercando di rintracciare una persona molto carina e gentile che giovedì sera si è fermata per assistermi al Lidl dopo aver visto che stavo male. È una bella ragazza, dolce, con i capelli castani, so che fa pilates e ha un figlio, potrebbe chiamarsi Beatrice, ma non ne sono sicura; purtroppo in quel momento di confusione totale la mia testa era altrove, mi dispiace perché vorrei tanto ringraziarla. Io ero con mio papà. Mi farebbe tanto piacere se in qualche modo questo messaggio potesse arrivare a lei o a qualcuno che la conosce e glielo comunicasse. Non so se sia di Lissone».

Cerca la volontaria Cri che l’ha soccorsa al super dopo un malore: per ringraziarla

La donna, che ora sta bene, vuole rintracciare la volontaria della Croce Rossa per dirle grazie.