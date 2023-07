L’allarme rientrato della perdita d’ammoniaca alla Vismara allerta anche Correzzana

Una perdita di ammoniaca alla Vismara di Casatenovo mette in allarme anche Correzzana, ma il problema sembra rientrato. Diverse squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio in Via Sant’Anna a Campofiorenzo. dopo che la popolazione aveva segnalato un forte odore di ammoniaca nell’aria. Era stato il sindaco Filippo Galbiati a chiedere di rimanere in casa spiegando che la perdita di ammoniaca era derivata da un guasto ad un serbatoio della Vismara. L’allerta era stata lanciata anche dall’amministrazione comunale di Correzzana di tenere precauzionalmente le finestre chiuse che però dopo l’intervento dei pompieri ha tranquillizzato la cittadinanza.

L’allarme rientrato della perdita e la situazione attuale

“Secondo quanto comunicato dall’Amministrazione Comunale di Casatenovo, i vigili del fuoco hanno individuato la perdita di ammoniaca, che attualmente è interrotta – ha fatto sapere il sindaco di Correzzana Marco Beretta –. Proseguiranno le operazioni di messa in sicurezza all’interno dell’Azienda. Attualmente le zone all’aperto, anche in prossimità dell’azienda in via Sant’Anna in frazione Campofiorenzo di Casatenovo vengono definite “zone bianche”, senza più un inquinamento ambientale percepibile. I cittadini di Casatenovo che si sono allontanati da casa sono stati rassicurati circa la possibilità di rilentrare nelle loro abitazioni. Dopo la prima fase precauzionale, non sono quindi state segnalate da parte delle autorità competenti criticità circa la permanenza all’aperto per quanto riguarda i cittadini residenti a Correzzana. L’amministrazione comunale di Correzzana proseguirà a fornire ai propri cittadini gli eventuali aggiornamenti sulla questione che dovessero pervenire nella giornata di mercoledì 26 luglio”.