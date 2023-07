Forte odore di ammoniaca a Correzzana, il sindaco: “Restate in casa e finestre chiuse”

“Restate in casa e con le finestre chiuse“: è l’invito ai cittadini diramato nella serata di martedì 25 luglio dal sindaco di Correzzana Marco Beretta dopo che nel comune si è improvvisamente avvertito un forte odore di ammoniaca.

I vigili del fuoco e i carabinieri a Casatenovo

Odore di ammoniaca a Correzzana: forse una perdita in una azienda

“Nella frazione Campofiorenzo di Casatenovo, località S. Anna – scrive il sindaco in un messaggio social sulla pagina ufficiale del Comune di Correzzana – a causa di una verosimile perdita di ammoniaca all’interno dell’Azienda Vismara, vi è un forte odore di ammoniaca, che sta raggiungendo anche porzioni del territorio di Correzzana. Sono attualmente sul posto l’Amministrazione Comunale di Casatenovo con i Vigili del fuoco che stanno intervenendo nell’Azienda, e i Carabinieri per le verifiche del caso. A scopo precauzionale, in attesa di avere ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti, si invita la cittadinanza a stare in casa mantenendo le finestre chiuse. Seguiranno aggiornamenti“.

I vigili del fuoco del NBCR di Lecco

Suo posto, a Casatenovo, presenti numerose squadre dei vigili del fuoco da Merate, Carate e Lecco compresi gli specialisti del Nucleare Biologico Chimico Radiologico. Sarebbe stata intercettata una dispersione di ammoniaca allo stato liquido.