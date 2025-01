Ladri famelici a Canonica: ripuliti ristorante e panetteria, fuga con l’auto rubata

Via Emanuele Filiberto a Canonica nel mirino dei ladri. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio ignoti hanno razziato nella frazione di Triuggio l’Antico Ristorante Fossati, il vicino atelier del pane Cerere e il cortile della steakhouse Antigua.

Ladri famelici a Canonica: vino, grappa e sigarette all’Antico Ristorante Fossati

«Ci hanno portato via bottiglie di vino e bottiglie di grappa oltre alle sigarette – ha spiegato per l’Antico Ristorante Fossati la titolare, Gloria Fossati – Non è la prima volta che succede, abbiamo avuto diversi danni, ci hanno rotto due porte tra cui una costosa porta antisfondamento che ora è da cambiare».

Ad accorgersi del furto la squadra degli addetti alle pulizie che lunedì mattina si sono presentati puntuali al lavoro. Nella notte il locale, che fu casino di caccia degli Sforza, era stato svuotato delle sue mercanzie più facilmente spendibili: sigarette e bottiglie di alcolici. Alcune di queste ultime i malviventi le hanno consumate poco dopo il furto, mentre facevano uno spuntino notturno nell’atelier del pane.

Ladri famelici a Canonica: spuntino con torte e biscotti da Cerere

«Dalla porta d’ingresso sono entrati senza difficoltà – ha sottolineato Corrado Scaglione, titolare di Cerere – È una semplice porta in legno perché in negozio non c’è molto da rubare. Hanno violato l’intimità di quella che per noi è una seconda casa».

I malviventi hanno preso giusto un televisore utilizzato durante i corsi di formazione che si svolgono in atelier e i pochi spiccioli presenti in cassa quindi hanno banchettato con le torte e i biscotti presenti nel punto vendita lasciandosi alle spalle un campo di battaglia da ripulire. A terra anche diverse bottiglie di vino vuote probabilmente provenienti dalla cantina del ristorante Fossati.

«Ormai la maggior parte dei pagamenti sono elettronici e non teniamo molti contanti in cassa – ha aggiunto Scaglione – I ladri si sono fermati parecchio in negozio perché hanno persino trovato e aperto una cassaforte di cui ignoravamo l’esistenza, probabilmente era stata montata da uno dei precedenti proprietari ma noi non l’abbiamo mai usata».

Ladri famelici a Canonica: auto rubata nel cortile di Antigua

Il valore economico di quanto rubato in panificio è esiguo ma i ladri hanno dato parecchio lavoro da fare al personale della bottega, lunedì titolari e collaboratori hanno dovuto sistemare tutto per poi riaprire come sempre il martedì mattina. Il bottino più corposo gli scassinatori lo hanno trovato nel cortile attiguo alla steakhouse Antigua dove hanno rubato una vettura, una BMW X5. «Abbiamo consegnato tutte le immagini delle telecamere di sicurezza ai carabinieri che faranno le loro indagini» ha concluso Scaglione.