Vimercatese: raid nella notte nelle farmacie di Arcore, Usmate Velate, Carnate e Velasca

Farmacie nel mirino dei ladri ad Arcore, Usmate Velate, Carnate e Velasca. Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 gennaio sono state infatti assaltate ben cinque farmacie: a Usmate la “Trevisan” di via Roma, quella del dottor Rossi di via Grazia Deledda a Velate. Ad Arcore invece a cadere vittima dei malfattori è stata la Farmacia Gilera, di via Gilera. Per fortuna, almeno da un primo controllo, sembra che non siano stati asportati farmaci di alcun genere.

Vimercatese: ad Arcore il colpo frutta 400 euro

Nella prima, ad Arcore, dopo aver letteralmente divelto l’ingresso, i ladri si sono sono precipitati alla cassa e da qui hanno razziato 400 euro del fondo cassa. Immediata la fuga subito dopo.

A Usmate, in via Roma, presso la farmacia del dottor Trevisan, anche qui, questo risulta dalle videoregistrazioni interne all’esercizio, due persone sono riuscite a forzare la saracinesca. Una volta all’interno, resisi conto che l’allarme era a pieno regime si sono evidentemente impauriti si sono dati velocemente alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Subito dopo, evidentemente non soddisfatti dell’esito del primo tentativo, i delinquenti hanno rivolto le loro “attenzioni” alla Farmacia del dottor Rossi, di via Grazia Deledda, a Velate. Qui hanno avuto gioco facile. Forzato l’ingresso, hanno raggiunto la cassa e si sono appropriati del fondo cassa, portando via 100 euro. Dopodiché con la stessa velocità con la quale sono entrati hanno ripercorso la strada a ritroso e sono spariti nel buio.

Vimercatese: colpi anche a Carnate e Velasca

Ma le farmacie evidentemente erano l’obiettivo che i malviventi si erano ripromessi nella notte. Sempre aiutati dall’oscurità, poco dopo hanno fatto la loro comparsa dinanzi alla farmacia del dottor Nicolini di Carnate. Stesso copione: forzatura dell’ingresso, veloce incursione e poi via, verso altri lidi.

Appunto. Infatti, probabilmente non paghi della nottata di razzia compiuta, e forse poco soddisfacente, visto che erano in zona non hanno voluto tralasciare la farmacia di Velasca di Vimercate, in via Kennedy. Anche qui la trama è stata uguale identica. Fino all’attivazione dell’antifurto che ha cominciato a dare l’allarme sonoramente.

Vimercatese: a Usmate anche un tentato furto in appartamento

A Usmate, e non solo, di recente è uno stillicidio di tentati furti ai danni di privati cittadini. E proprio nella notte tra sabato e domenica scorsi, ultimo episodio in ordine di tempo, solo la prontezza dei proprietari di un appartamento in via Toscanini, ha scongiurato che la notte potesse diventare in una notte da incubo. Infatti, verso le 3.30 svegliati da rumori anomali, si sono ritrovati quasi faccia a faccia con un delinquente che stava cercando di entrare a casa loro. Si sono messi a urlare e il farabutto si è subito lasciato calare nell’area del parcheggio dove era atteso da due complici.

Per i carabinieri delle stazioni di Arcore, Bernareggio e Vimercate dopo le segnalazioni sono iniziate le indagini nel tentativo, grazie anche alle telecamere sparse sui territori, di individuare questi “malati immaginari” con un debole per le farmacie.