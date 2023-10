Ladri di biciclette ancora a Paina di Giussano: l’appello del Joule al Comune

Nuovo colpo al negozio di biciclette di Paina. Nella notte tra domenica 8 ottobre e lunedì 9 ottobre, è stata messa a segno una spaccata al “Joule” di via 4 Novembre. Bottino una decina di biciclette di valore, caricate a bordo dello stesso mezzo utilizzato per sfondare la vetrina. I ladri si sono poi dileguati per le strade della città.

Ladri di biciclette ancora a Paina di Giussano: hanno sfondato la vetrina con un furgone

Lunedì mattina, una squadra di operai, contattata dal proprietario Marco Galimberti, era già all’opera per cercare di sistemare la vetrina distrutta. Sul posto anche i Carabinieri di Giussano, a cui è stata sporta denuncia. L’ultimo colpo, con modalità simili, era stato messo a segno solo un mese fa, nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

«Non se ne può più. I malviventi penso facciano parte di una banda organizzata. Dall’audio catturato dalle telecamere sembra siano stranieri, rumeni o comunque dell’Est Europa. Per quest’ultimo colpo, come per il precedente, hanno usato le stesse modalità. Hanno sfondato la vetrina e sono riusciti a rubate una decina di biciclette d’alto valore nei 3 minuti che hanno avuto a disposizione – ha riferito il titolare Galimberti – Il negozio è dotato di antifurto con sistema nebbiogeno, ma evidentemente non basta per far desistere i ladri. Sono esasperato e lo sono anche i residenti della via. Questi colpi stanno diventando un problema, con continue lamentele da parte del vicinato».

Ladri di biciclette ancora a Paina di Giussano: l’appello per dei paletti

Poi l’appello all’amministrazione comunale: «Da mesi proviamo chiedere al comune di posizionare dei paletti per chiudere la vetrina e scongiurare futuri colpi, ma senza risposte. Con dei paletti sarebbe quasi impossibile per i ladri sfondare la vetrina».

L’attività è stata aperta nel 2019, quando il precedente proprietario dello storico negozio “Byroll” è andato in pensione. Il testimone è così passato a Marco Galimberti, ex dipendente dell’attività, che si è impegnato negli anni per valorizzare ulteriormente il negozio. In passato, l’attività, quando ancora era in gestione del vecchio proprietario, era già stata presa di mira dai ladri.