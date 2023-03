La viabilità nella Valle dei Mulini a Verano continua a preoccupare

Tir e auto troppo veloci in Valle a Verano Brianza. L’ultima vittima un gattino della colonia felina di Molino Resica. Da maggio il traffico pesante su via dei Mulini dovrebbe però calare. Nella giornata di mercoledì 8 marzo abbiamo raccolto la testimonianza di una residente di Molino Resica. «La zona è bella, le persone vengono in Valle per passeggiare, ma non viene valorizzata. L’unico risultato che abbiamo ottenuto in questi anni è stata la chiusura della sbarra di accesso al pratone che altrimenti nei weekend estivi veniva usato come parcheggio -ha raccontato la donna che abita presso il Molino da vent’anni-. In un giorno passano decine di tir, anche il sabato mattina. Ogni volta la casa trema. Spesso il divieto di ingresso in Valle nell’orario della pausa pranzo non viene rispettato e quando incroci i camion in un punto stretto devi frenare di colpo e fare la retro. Non vogliamo impedire a nessuno di lavorare ma limiti e i divieti vanno rispettati».

Valle dei Mulini: la Lamplast si sposta a Bulciago

Uno dei tir in transito in valle

La maggior parte dei grossi camion sono diretti alla Lamplast di Molino Principe il cui sito produttivo si trova in territorio di Giussano. «Lamplast ci ha comunicato l’intenzione di spostare le linee produttive ancora in funzione in Valle presso il sito di Bulciago -ha risposto il sindaco di Verano Brianza Samuele Consonni-. Già dal mese di maggio con lo spegnimento di alcune linee prevediamo che il traffico di camion andrà calando. Se le tempistiche saranno rispettate lo spostamento dovrebbe essere completato entro la fine del 2025 e questo aprirà il problema della riqualificazione dell’area, le chiavi in questo caso non le abbiamo noi ma il Comune di Giussano e il Parco Valle Lambro».

Valle dei Mulini: anche la velocità è un problema

L’ultimo gattino investito

Oltre ai tir un secondo problema della Valle è legato alle auto che corrono, troppo, sulla strada. «La colonia felina di Molino Resica fino a qualche anno fa contava una dozzina di micetti, ora ne sono rimasti la metà -ha aggiunto una residente-. L’ultimo gattino è stato investito proprio questo inverno». Sulla strada nei tratti più stretti vige il limite dei 30 chilometri orari. «In accordo con la polizia locale, abbiamo intensificato le pattuglie in Valle e andremo a montare un rilevatore della velocità -ha aggiunto Consonni-. In futuro ci saranno controlli periodici con l’autovelox. La Commissione Valle Lambro è al lavoro e si riunisce periodicamente, dai commissari è arrivata la richiesta di montare in Valle delle telecamere per la videosorveglianza. Ne abbiamo previste tre di cui una per la lettura delle targhe». Proprio in Valle si terrà il prossimo 25 aprile la chiusura delle celebrazioni per l’anniversario della Liberazione, dopo la Messa in chiesa parrocchiale e la deposizione della corona di alloro al cimitero i partecipanti si recheranno presso Molino Bistorgio per rendere omaggio al partigiano Mario Preda che lì abitava.