La Provincia premia i suoi benemeriti: memoria, amore e rispetto per il Talamoni 2022

Memoria, amore e rispetto sono le parole chiave del Premio Talamoni 2022: lo ha spiegato lunedì il presidente della Provincia Luca Santambrogio nell’assegnare le benemerenze.

Provincia, Talamoni 2022: i principi del premio

«La memoria – ha affermato – rappresenta il legame con le nostre radici mentre l’amore verso il prossimo muove tanti brianzoli che operano per il rispetto delle persone» sul nostro territorio e in paesi dove i diritti sono calpestati.

Il Talamoni, ha aggiunto, è il momento per raccontare storie straordinarie di chi si distingue nel mondo del volontariato, della cultura, dello sport e di chi «sa dare lavoro». Di anno in anno, ha proseguito, aumentano le segnalazioni da parte di cittadini, associazioni e comuni: quest’anno alle menzioni speciali introdotte nel 2021 si sono aggiunti due riconoscimenti che celebrano il centenario della nascita di monsignor Luigi Giussani, originario di Desio, e dell’artista di Seregno Luca Crippa.

Provincia, Talamoni 2022: legame con la Brianza

Il profondo legame con la Brianza è stato evidenziato da tutti i premiati: Silvia Redigolo, di Seregno, ha inviato un messaggio dall’Afghanistan dove è impegnata con la Fondazione Pangea a sostegno delle donne e dei loro diritti.

«Non possiamo deludere le loro aspettative – ha ammonito – insieme non le lasceremo sole».

Provincia, Talamoni 2022: i premiati

Sono ogni giorno accanto a chi soffre per il disagio psichico e alle loro famiglie i volontari dell’Asvap di Monza mentre il tenore di Briosco Spero Bongiolatti ha scelto di «utilizzare la voce per emozionare le persone».

Lo sport può essere un veicolo di educazione, hanno ricordato il calciatore monzese Matteo Pessina, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini nel 2021, e la nuotatrice di Lesmo Federica Sala, medaglia d’argento ai recenti Europei di Roma.

In campo economico il Talamoni è stato attribuito alla Caimi Brevetti di Nova Milanese, diventata un brand a livello mondiale nel design oriented.

«Siamo un’azienda perché prima di tutto siamo una famiglia – ha dichirato Gianni Caimi – i nostri laboratori di acustica sono tra i migliori al mondo».

Provincia, Talamoni 2022: i premi alla memoria

I premi alla memoria sono stati assegnati al cantautore di Briosco Francesco Magni e ad Antonio Varisco, ex sindaco di Cavenago che dal consiglio di rappresentanza di Cem Ambiente ha lavorato per rendere la Brianza uno dei primi esempi di raccolta differenziata in Italia.

Le menzioni speciali sono state consegnate alla villasantese Luisa Paola Bosisio Fazzi, unica italiana nel consiglio di amministrazione del Forum europeo sulla disabilità, al burrificio Crespi di Biassono, al gruppo di Emergency Monza e Brianza e alla memoria del critico letterario di Renate Fulvio Panzeri.

«È una grande responsabilità – ha confidato Margherita Sironi, nipote di monsignor Giussani – portare a tutti quello che abbiamo ricevuto da lui». Il premio a Luca Crippa è stato ritirato dal pronipote Alberto.