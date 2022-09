Provincia di Monza e Brianza: ecco i premiati con il Talamoni del 2022

Andrà ad atleti, a esponenti del mondo del volontariato, dell’imprenditoria e della cultura il premio Beato Talamoni, il massimo riconoscimento attribuito dalla Provincia di Monza e Brianza nel giorno dedicato al suo patrono.

Premio Talamoni a Monza e Brianza: i nomi

Le benemerenze saranno consegnate lunedì 3 ottobre, alle 18, nella sede dell’ente in via Grigna: le medaglie saranno consegnate al calciatore monzese Matteo Pessina, capitano del Monza e componente della Nazionale campione d’Europa 2021; alla seregnese Silvia Redigolo, attivista della Fondazione Pangea onlus che si è distinta per il sostegno alle donne afghane; a Federica Sala di Lesmo, componente della nazionale di nuoto sincronizzato medaglia d’argento ai campionati europei di Roma 2022; al tenore di Briosco Spero Bongiolatti; alla Caimi Brevetti di Nova Milanese; all’Asvap, l’associazione Volontari Aiuto Malati Psichiatrici di Monza; alla memoria del cantautore Francesco Magni, tra i maggiori esponenti della canzone lombarda d’autore e alla memoria di Antonio Varisco, amministratore di Cavenago che ha diffuso in Brianza la raccolta differenziata dei rifiuti.

Premio Talamoni a Monza e Brianza: le menzioni

Saranno assegnate anche quattro menzioni speciali alla villasantese Luisa Paola Bosisio Fazzi, unica italiana nel consiglio di amministrazione del Forum europeo sulla disabilità, al burrificio Crespi di Biassono, al gruppo di Emergency Monza e Brianza e alla memoria del critico letterario di Renate Fulvio Panzeri.

Per la prima volta saranno attribuiti due riconoscimenti per celebrare il centenario della nascita di monsignor Luigi Giussani e dell’artista di Seregno Luca Crippa. Le menzioni speciali, spiega il presidente della Provincia Luca Santambrogio, consentono di «dare il giusto riconoscimento a quelle eccellenze brianzole che con tanta passione vengono segnalate» dai comuni e dai cittadini.