Lesmo: la nuotatrice Federica Sala riceverà il Premio Talamoni

Anche Lesmo annovera quest. anno una premiata al Talamoni. Si tratta della 29enne Federica Sala vice campionessa mondiale ed europea con la squadra azzurra di nuoto artistico.

Proprio la scorsa estate la lesmese si è messa al collo la medaglia d’argento agli ultimi Europei di Roma. “Il secondo posto nella competizione è stato sicuramente un ottimo risultato per me e per tutta la squadra – ha affermato l’atleta -. Mentre non mi aspettavo assolutamente di ricevere il riconoscimento della Provincia di Monza e Brianza. A tal proposito ci tengo a ringraziare in particolare il sindaco Francesco Montorio e l’assessore Sara Dossola per avermi candidata”.

Lesmo: la nuotatrice Federica Sala e l’orgoglio del Comune

La giovane lesmese riceverà la benemerenza lunedì pomeriggio 3 ottobre e l’amministrazione ha annunciato con un certo orgoglio questa notizia, che riguarda la ragazza che sebbene originaria della Brianza da qualche anno vive e si allena a Savona, facendo spesso tappa anche nella capitale con le compagne di nazionale. “Congratulazioni a Federica Sala, la nostra concittadina che verrà insignita del premio “Beato Talamoni” – ha detto il Comune -, per l’impegno, la dedizione e la passione per lo sport e per i grandi risultati internazionali ottenuti come, tra gli altri, l’argento agli europei di Roma 2022 nell’esercizio combinato e nell’esercizio high light”.