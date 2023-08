La Polizia provinciale saluta Tea, per 13 anni il tenente a quattro zampe

La Polizia provinciale di Monza e Brianza ha salutato dopo 13 anni la cagna Tea, deceduta il 23 agosto. “Dopo 13 anni di onorato servizio, si è spento il nostro cane mascotte” scrivono sui social gli agenti.

Addio a Tea, salvata nel 2010 dopo essere stata abbandonata tra Seregno e Albiate

“La femmina di meticcio, incrocio tra un pitbull ed uno sharpei – spiegano nel post – era stata abbandonata e, rinvenuta durante un servizio serale della pattuglia del comando, era stata adottata e registrata a nome della Provincia di Monza e Brianza“. Il nome non è casuale, Teodolinda, poi per tutti Tea, in onore della regina longobarda. Dopo essere stata trovata in stato di abbandono con altri due cuccioli lungo il bordo di una strada tra Seregno e Albiate, nell’estate del 2010, era stata soccorsa e poi adottata dal comando di Cesano Maderno della Polizia provinciale. Gli agenti l’avevano nominata tenente. I due fratelli avevano trovato nuove famiglie.

Dopo cicli di addestramento ha prestato servizio come cane da guardia del comando decentrato della Polizia provinciale di Cesano Maderno e, si legge ancora nel post Facebook: “ha partecipato a interventi e manifestazioni a cui ha partecipato unitamente agli altri colleghi cani di altre forze di polizia locale e statale“. Il saluto è commovente: “Grazie di tutto. Buon ponte dell’arcobaleno”.