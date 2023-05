La Polizia Locale di Vimercate fa gli straordinari per presidiare la città d’estate

La Polizia locale da giovedì 1° giugno farà gli straordinari per presidiare il territorio anche la notte e tenere sotto controllo la movida. La giunta comunale di Vimercate, ha approvato una delibera per implementare i servizi e il presidio del territorio da parte dei vigili. Il progetto, redatto dal Comandante Vittorio de Biasi, rappresenta una risposta efficiente alle richieste dei cittadini, sia su questioni di viabilità che di sicurezza, al fine di garantire un efficace e capillare presidio del territorio in vista anche dell’approssimarsi del periodo estivo e delle numerose attività che si svolgeranno all’aperto in città.

La Polizia Locale e i nuovi orari

Il progetto prevede quindi l’ampliamento in diverse giornate dell’orario di servizio e di presenza sul territorio tramite pattuglie di “pronto intervento” e pattuglie appiedate con funzioni di polizia di prossimità. Il presidio sul territorio che attualmente è assicurato dalle ore 7.30 alle ore 19.30 nei giorni feriali (ad eccezione del sabato che termina alle ore 18.30) e nei giorni festivi dalle ore 08,30 alle ore 13.30 e con l’avvio del progetto si estenderà puntualmente (in alcune giornate e prevalentemente nei fine settimana) fino alle ore 01.00 nel periodo tra giugno e ottobre. Per l’intero periodo estivo, quindi l’attività della Polizia locale si svilupperà di sovente anche nella fascia serale e notturna. In particolare il servizio della Polizia Locale che già vede impegnati gli agenti sul territorio sette giorni su sette si amplierà con 240 ore ulteriori di presenza sul territorio con un investimento di risorse a remunerazione del personale per euro 7.800,00

La Polizia Locale e i controlli alla movida

Più controllo del territorio e un accurato impegno sarà dedicato al contrasto dei fenomeni di degrado urbano, disturbo delle quiete. Gli agenti in servizio si occuperanno quindi non solo di controlli stradali, ma anche di specifici interventi preventivi in luoghi pubblici, spazi aperti e aree verdi. Altrettanto importante sarà l’attività di controllo dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico spettacolo, sia per garantire la tutela dei consumatori sia la buona convivenza con la popolazione residente in prossimità delle attività stesse. La centrale operativa, attiva negli stessi orari, potrà essere contattata dai cittadini al numero verde 800.348.348 .

La Polizia Locale e il Protocollo d’intesa

“Siamo prossimi all’estate, stagione dove la movida vive il suo apice fisiologico e dove non mancheranno eventi e manifestazioni, è quindi importante garantire anche sicurezza e decoro a tutela di tutti – ha commentato il sindaco Francesco Cereda -. L’ampliamento puntuale dei servizi di Polizia Locale risponde quindi proprio a questa logica di presidio del territorio, e si pone in continuità con gli impegni che come Comune ci siamo assunti alla luce del Protocollo d’intesa firmato la scorsa estate con la Prefettura. Ringrazio il Comandante della Polizia Locale Vittorio De Biasi e tutto il personale che si è reso disponibile ad attuare questo servizio”.