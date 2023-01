La polizia locale di Vimercate dà i numeri (in calo) degli incidenti 2022

Incidenti in calo a Vimercate nel 2022 rispetto al decennio precedente. La polizia locale ha presentato alla giunta comunale, il 19 gennaio, il rapporto annuale sulla sinistrosità stradale, che raccoglie i dati sugli incidenti stradali acquisiti durante gli interventi degli agenti in servizio sulla rete viaria cittadina. Nel 2022 sono stati rilevati 111 incidenti stradali (26 in più rispetto all’anno 2021 e 16 in meno rispetto alla media del decennio 2010-2019), di cui 61 con feriti e uno solo con riserva di prognosi; nessun incidente mortale; 72 sono avvenuti nel centro abitato e 39 sulle arterie stradali che circondano la città.

La polizia locale di Vimercate e l’analisi del comandante De Biasi

Il comandante dei vigili Vittorio De Biasi ha fatto rilevare che i dati del 2022 hanno un peso statistico relativo se comparati con quelli del biennio 2020-2021: il calo significativo degli incidenti nel 2020, che si attestava al 70% del dato medio della sinistrosità stradale del decennio 2011-2020, era infatti influenzato dalla forte e anomala riduzione del traffico provocata dai lockdown del 2020 e di parte del 2021. Per essere pienamente attendibile il confronto deve quindi considerare i dati del 2022 in rapporto a quelli medi del decennio 2010-2019, quando si sono avuti complessivamente 1.279 sinistri (in media 128 l’anno). Il dato del 2022 si attesta all’86,85% della media annua 2010-2019, che consente di collocare lo scorso anno fra quelli meno segnati dagli incidenti nel decennio (furono 90 nel 2015 e 107 nel 2017). La sinistrosità stradale a Vimercate sembra quindi un fenomeno in riduzione, sia sotto il profilo numerico sia sotto il profilo delle conseguenze per le lesioni e i danni che ne sono derivati. Le persone coinvolte nei sinistri del 2022 sono state 254 di cui 79 hanno riportato lesioni. Quasi un terzo degli incidenti (31,5%) sono frontali-laterali, provocati da mancato rispetto della precedenza, mentre per un 27% si tratta di tamponamenti.

La polizia locale di Vimercate e l’automobile provoca più sinistri

L’automobile resta in assoluto la tipologia di veicolo protagonista degli episodi ma è sempre più significativo il numero dei veicoli a due ruote: 37 fra motocicli, ciclomotori e biciclette (erano 26 nel 2021), con inevitabili conseguenze sulla gravità delle lesioni riportate dalle vittime. L’unico incidente che ha provocato il ricovero in prognosi riservata ha avuto come vittima proprio un motociclista. La fascia oraria con la maggiore concentrazione di episodi è tra le 10.00 e le 11.00, con picchi anche sulle ore 15.00 e le ore 17.00. La relazione evidenzia come nel tardo pomeriggio, oltre all’intensa mole di traffico, l’elemento della stanchezza del conducente diventa una delle cause principali di incidente. Eccesso di velocità, mancato obbligo di dare la precedenza e mancato rispetto della distanza di sicurezza sono le tre principali violazioni contestate; un solo caso di guida in stato di ebbrezza e 2 casi di fuga con omissione di soccorso alle persone ferite. Nella ripartizione mensile l’anno 2022 ha fatto registrare un picco nei mesi di maggio, giugno e settembre, a dimostrazione, oggi come per gli anni precedenti, che le condizioni meteorologiche (nebbia o pioggia) non hanno alcuna influenza significativa diretta sugli incidenti.

La polizia locale di Vimercate e gli incidenti spesso col bel tempo

Ben 98 sinistri su 111 sono avvenuti in condizioni di bel tempo; la sede stradale era asciutta in 105 casi, bagnata solo in 6. Gli incidenti, in altre parole, sono provocati quasi unicamente da cause che dipendono dal comportamento e dalle condizioni fisiche dei conducenti. Gli agenti hanno provveduto al ritiro di 5 patenti di guida nell’immediatezza del sinistro (a causa della violazione commessa dal conducente) e di una patente per guida in stato di ebbrezza. In 20 casi si è proceduto alla segnalazione per l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, mentre sono 6 i casi di sospensione di libretti di circolazione per omessa revisione.