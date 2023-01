La polizia locale di Seregno sanziona un anziano che stava bruciando sterpaglie

La polizia locale di Seregno ha sanzionato venerdì 13 gennaio, in mattinata, un uomo di 80 anni, per la violazione del regolamento di polizia urbana. L’anziano dovrà così pagare 250 euro.

Polizia locale: l’accertamento a metà mattina

L’intervento si è concretizzato alle 10.30 circa, quando un ufficiale, in servizio sul territorio, ha notato una colonna di fumo nero in via Luini, proveniente da un incendio, delle dimensioni di 2 metri per tre metri. L’operatore ha quindi chiesto rinforzi alla centrale operativa di via Umberto I, sollecitando l’invio di una squadra dei vigili del fuoco.

Polizia locale: l’incendio spento dall’ufficiale

All’arrivo sul posto degli stessi vigili del fuoco, l’ufficiale della polizia locale aveva già spento l’incendio, appiccato per bruciare sterpaglie e scarti vegetali. Nel frattempo, la colonna di fumo aveva attirato l’attenzione di molti cittadini, parecchi dei quali avevano segnalato la situazione di pericolo al servizio di pronto intervento della polizia locale.