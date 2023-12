La poetessa Carrabs trionfa al Premio nazionale Alghero Donna

Trionfa la scrittrice Antonetta Carrabs nella sezione poesia al Premio nazionale Alghero Donna per La Casa della Poesia di Monza. La giuria del concorso di letteratura e giornalismo presieduta da Neria De Giovanni ha reso noti i nomi delle vincitrici della edizione 2023 .

La poetessa Carrabs e le altre premiate

Oltre a Carrabs la Sezione Prosa ha visto primeggiare Carmen Lasorella per il romanzo “Vera e gli schiavi del terzo millennio” (Marietti1820);mentre nella Sezione. giornalismo il riconoscimento è stato assegnato a Novella Calligaris per il giornalismo sportivo. Premio Speciale della Giuria alla professoressa Giuseppa Tanda per Progetto Domus de Janas candidato riconoscimento Unesco. La cerimonia di consegna del Premio avverrà, come di consueto, a Teatro Civico di Alghero, sabato 16 dicembre a partire dalle ore 20,00.Il dettaglio delle motivazioni e gli artisti che si esibiranno a Teatro , saranno resi noti mercoledì 13 dicembre nel corso della Conferenza stampa indetta dal Sindaco di Alghero, Mario Conoci, con la presenza dell’assessore alla cultura Alessandro Cocco.