La parrocchia di Triante ricorda con una messa le sorelle maestre morte in solitudine

A poco più di un mese dalla tragica scoperta dei corpi delle due anziane sorelle decedute nel loro appartamento in via Biancamano a Monza, la parrocchia di Triante ricorda Vera e Gabriella Romano con una messa in suffragio che sarà celebrata nella chiesa Sacro Cuore di via Vittorio Veneto, lunedì 3 luglio alle 18.15.

La parrocchia di Triante ricorda con un messa le sorelle maestre morte in solitudine: «Un gesto di pietà cristiana»

«In assenza di famigliari e parenti, i vicini di casa e la comunità hanno deciso di pregare per loro e celebrare in loro memoria una messa di suffragio. È un gesto di pietà cristiana», hanno spiegato i sacerdoti della comunità pastorale Santissima Trinità d’Amore, di cui fa parte anche la parrocchia di Triante, invitando tutto il quartiere alla funzione eucaristica. Un modo per ricordare le due sorelle, maestre elementari in pensione, i cui corpo furono ritrovati in casa il 29 maggio, già in stato di decomposizione.

La parrocchia di Triante ricorda con un messa le sorelle maestre morte in solitudine: avevano 80 e 83 anni

Un dramma della solitudine che ha scosso l’intero quartiere di Triante e soprattutto i condomini di via Biancamano, tutte palazzine residenziali, dove abitavano le due sorelle di 80 e 83 anni. Non essendoci parenti o conoscenti, la segnalazione dell’assenza prolungata delle due sorelle era stata fatta dall’amministratore del condominio, dopo che da giorni le anziane non erano state più viste uscire di casa.

La parrocchia di Triante ricorda con un messa le sorelle maestre morte in solitudine: l’ultimo saluto

Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco, dal momento che la porta di ingresso risultava chiusa dall’interno, e gli agenti della Polizia di Stato di Monza. Le prime indagini non avevano evidenziato alcuna violenza sui corpi delle due donne, né era stato rilevato alcun tentativo di effrazione. È probabile, quindi, che una delle due si sia sentita male e che l’altra, nel tentativo di soccorrerla, sia poi caduta malamente senza riuscire più a rialzarsi.

La messa celebrata nella loro parrocchia lunedì 3 luglio sarà l’ultimo saluto alle due anziane maestre, un modo della comunità per ricordarle.