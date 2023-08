La nuova palestra di Agrate è quasi pronta

È quasi pronta la nuova palestra all’interno del parco Aldo Moro di Agrate. “Ultimi lavori per la preparazione della nuova palestra. Si stanno montando in questi giorni le attrezzature di Ginnastica Artistica: le dimensioni della tensostruttura e la presenza di tante attrezzature la renderanno una struttura di alto livello per la formazione sportiva dei nostri ragazze e ragazzi” ha fatto sapere l’amministrazione comunale.

La nuova palestra di Agrate e l’ex scuola elementare

Un nuovo spazio per l’attività sportiva costato circa 1,4 milioni di euro dettato dalla necessità di cedere alla Provincia di Monza e Brianza l’ex scuola elementare di via Ferrario con annessa la palestra per ospitare gli alunni dell’istituto superiore Floriani di Vimercate. Al momento per quanto riguarda l’ex primaria agratese non ci sono tempistiche precise sull’inizio dei lavori per la riqualificazione dell’immobile prima di trasferire gli studenti della scuola professionale. La Provincia di Monza e Brianza ha espletato le procedure di gara per l’affidamento del progetto esecutivo e della sua realizzazione. L’azienda vincitrice dell’appalto è stata, quindi, nominata e sta provvedendo attualmente al completamento della progettazione esecutiva.